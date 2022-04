Niš: Planska isključenja struje

Sa elekrtične mreže će zbog radova biti isključena struja potrošačima u više ulica u različitim delovima Niša i okolnim selima, saopštilaje jutros Elektrodistribucija iz tog grada.

Delovi sela Malča u opštini Pantelej biće bez električne energije od 8.30 do 13.30 časova. Deo Bulevara Nikole Tesle neće imati struju od 9 do 14 časova. U opštini Medijana od 8.30 do 10 časova biće isključen deo Vardarske ulice. U ovoj opštini od 8.30 do 10.30 bez struje će biti ulice Kraljevića Marka, Novopazarska, Obilićev venac, Stevana Nemanje, Visokog Stevana i Vojvode Koste Vojinovića. U periodu od 9 do 12 časova bez električne energije će biti delovi Ulice