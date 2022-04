Pobedio Novaka, pa objasnio recept: "Ljudi, ja sam odrastao gledajući Đokovića!"

Poseban je osećaj kada pobedite najboljeg na svetu u bilo čemu, a o tome je govorio i Alehandro Davidovič Fokina, jedan od najmlađih tenisera u top 50 na ATP turu.

On je slavio protiv Novaka Đokovića na turniru u Monte Karlu u okviru drugog kola sa 3:6, 7:6 (7:5) i 1:6. "Ovo je veoma poseban osećaj. Mislim, ja sam odrastao gledajući Noleta! Bio sam njegov veliki fan, gledao svaki njegov meč, svaki teniski turnir na kome je bio. I sad, pobediti ga, ovde u Monte Karlu, pred punim tribinama i to dok je on najbolji na svetu... ma, uživao sam u svakom trenutku", rekao je španski teniser. Očigledno da je psihički veoma jak teniser