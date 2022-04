Da li će ga "Partigejt" koštati premijerskog mesta ili će ga spasiti rat u Ukrajini? Džonson na meti kritika zbog kršenja kovid mera

Lord Dejvid Volfson dao je ostavku na mestu ministra pravde pošto je pokrenuo napad na Borisa Džonsona nakon što je premijer platio policijsku kaznu u zbog kršenja Covid pravila na zabavi u Dauning Stritu - skandal poznat kao "Partigejt". On je to učinio samo dan nakon što je premijer obelodanio ovu vest, piše "daylimail.co.uk". Džonson je odbacio obnovljene pozive da podnese ostavku nakon što je Metropolitenska policija otkrila da je prekršio smernice o korona virusu. Ali odlazak ministra u vladi zbog

Lord je u pismu ostavke naveo da nije presudno bilo samo to što se dogodilo u Dauning Stritu. - To je takođe, a možda i više, zvanični odgovor na ono što se dogodilo. Pošto očigledno ne delimo takav stav o ovim stvarima, moram da vas zamolim da prihvatite moju ostavku- kazao je Lord. Advokat je dodao da "razmere, kontekst i priroda“ kršenja pravila Covida u Dauning Stritu "znače da bi bilo u suprotnosti sa vladavinom zakona da to ponašanje prođe ustavno