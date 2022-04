Nehamer: Embargo na ruski gas trenutno nije moguć – biće potrebno vreme

Austrijski kancelar Karl Nehamer rekao je da isključivanje ruskog gasa trenutno „nije moguće“ i da EU mora da pronađe sankcije koje će više da pogode Rusiju nego nju samu. „Austrija nije usamljena sa ovim argumentom protiv embarga na gas.

A sa druge strane, Austrija stoji čvrsto uz druge članice EU kada se radi o sankcijama protiv Rusije. Ali sankcije moraju da pogode više Rusiju nego EU“, kazao je Nehamer za CNN. On je dodao da se o nafti već diskutuje u Evropskoj komisiji i Evropskom savetu. „Pitanje gasa je, znate, odvojeno, to nije samo austrijski stav, to je takođe stav i Nemačke, Mađarske ili Bugarske, na primer, jer mi zavisimo od gasa. Naše industrije zavise od gasa. I zato moramo da