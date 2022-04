Zverev u dva seta eliminisao Karenjo Bustu

Aleksandar Zverev je novi četvrtfinalista Mastersa u Monte Karlu nakon trijumfa nad Pablo Karenjo Bustom u dva seta (6:2, 7:5).

Nemac je u četvrtom gemu prvog seta stigao do brejka nakon sjajno odigranog udarca. Na kraju je to iskoristio i realtivno lako stigao do prednosti u setovima, slavivši sa 6:2. U drugom setu je Karenjo Busta zaigrao znatno bolje, poveo sa 3:1, ali Zverev brzo uzvraća udarac, izjednačivši na 3:3. Pri prednosti 5:4, Zverev je stigao do dve meč-lopte koje nije iskoristio. Ipak, u narednom gemu na Bustin servis, nemački teniser uspeva da stigne do nove meč-lopte i