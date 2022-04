Poznate nove cene goriva na pumpama: Koliko će od danas koštati benzin i dizel

Određene su nove cene goriva na pumpama u Srbiji. Maksimalna cena evrodizela biće 196,30 dinara, a benzina evro premijum bmb 174,10 dinara, objavljeno je na sajtu Miinstarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Do danas je evro dizel maksimalno koštao 196,40 dinara, a benzin 174,20 dinara. Podsetimo, Vlada Srbije je prošle nedelje produžila Uredbu o ograničenju cena derivata nafte, koja će važiti do 30. aprila. To znači da će država do kraja meseca kontrolisati