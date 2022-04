Danas je Lazareva Subota: Narodno verovanje kaže da ovi običaji donose sreću na vrbicu

Pravoslavni vernici ove godine obeležavaju praznik Lazareva subota ili Vrbica 16. aprila. Proslavlja se uvek u pretposlednjoj nedelji Velikog Vaskršnjeg posta, u znak sećanja na događaj iz Novoga Zaveta kada je Isus Hristos vaskrsao Lazara.

Vrbica se uvek proslavlja subotom, dan pred praznik Cveti, a običaj je da se na Lazarevu subotu nose grančice vrbe, što simbolično predstavlja događaj ulaska Isusa Hrista u Jerusalim. U hramove se unose vrbine grane koje ostaju tamo do nedelje, odnosno do Cveti, a one simbolizuju palmine grane kojima su hrišćani pozdravljali Spasitelja na ulasku u Jerusalim. Lazareva Subota se naziva po događaju kada je Isus Hristos u Vitaniji vaskrsao Lazara, pa ovaj dan obeležava