Mask nije siguran da će njegova ponuda za Tviter biti prihvaćena, ali ima “plan B”

Šef “Tesle” Ilon Mask priznao je da “nije siguran” da će njegova ponuda za od 43 milijarde dolara za preuzimanje kompanije Tviter biti prihvaćena, piše BBC.

On je to izjavio samo nekoliko sati nakon što je otkrio da je ponudio kupovinu te kompanije za 54,20 dolara po akciji, procenjujući firmu na 43 milijarde dolara. Izvršni direktor Tvitera rekao je juče zaposlenima da kompanija procenjuje Maskovu ponudu. Govoreći na konferenciji u Vankuveru, Musk je rekao i da ima “plan B” ako njegova ponuda za Tviter bude odbijena. Međutim, nije izneo dalje detalje šta bi to moglo da znači. Mask je takođe rekao da Tviter treba da