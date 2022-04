Dogodilo se ono najgore! Ko je On da joj sudi?! Progovorila rođaka osumnjičenog za ubistvo konobarice kod Titela

Petar B. (60) uhapšen zbog sumnje da je u lokalu u selu Lok kod Titela jednim hicem iz pištolja direktno u srce pogodio Snežanu Petković (59)

Najgore se dogodilo, ne mogu da verujem! Bio je pijan, nema šta. Moj rođak nije morao to da uradi, da joj presudi. Ko je on da bilo kome sudi? Ovim rečima za Kurir opisala je zločin koji je se dogodio sinoć u selu Lok kod Titela, rođaka Petra B. (60) iz ovog mesta, koji je osumnjičen da je hitcem iz pištolja ubio konobaricu Snežanu Petković (59), inače svoju bivšu parnerku. Ona je navela i da je šokirana zločinom koji je počinio. - On nije lopov, nije propalica i