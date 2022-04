Ponovo hladnije i oblačno vreme

VOJVODINA: Hladno i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar umeren do pojačan severozapadni.

Pritisak malo iznad normale. Temperatura od 1 do 13 stepeni SRBIJA: Još hladnije sa kišom u istočnim, centralnim i južnim predelima. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Temperatura od 1 do 13 stepeni Novi Sad: Hladno i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Temperatura od 2 do 12 stepeni. Vreme narednih dana: U ponedeljak hladno za ovo doba godine sa