Terzić nakon derbija: Zvezda ima najboljeg trenera i nekoliko klasa bolji tim od svih, Eraković najbolji u Srbiji!

Prvi čovek Crvene zvezde govorio o utiscima! Remizirala je Zvezda protiv Partizana, najnepopularniji rezultatom kako se to kolokvijalno kaže, na Marakni su izostali golovi, ali naravno, kao i obično van terena nikada nije neinteresantno, pa je u tom duhu izuzetno zanimljivu izjavu dao i prvi čovek crveno-belih Zvezdan Terzić.

„Slegli su mi se utisci posle 167. večitog derbija i oni su definitivno pozitivni, bez obzira na komentare o samoj igri. Zvezda je puno dobila i puno toga dokazala i na ovom derbiju. Dokazali smo da posle tri godine bez poraza u derbiju, apsolutno zasluženo nosimo titulu suverenih fudbalskih vladara na ovim prostorima. Dokazali smo da posle pet duela sa večitim rivalom bez primljenog gola na