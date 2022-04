Stefanović: Đilas nije izdao opoziciju, ključna je odbrana volje Beograđana

Apsolutno jedni izlaz iz ove situacije sa izborima u Beogradu jeste da oni budu ponovljeni, izjavio je zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović, koji se ljudski i politički protivi sankcijama, ali smatra da Srbija neće moći da izbegne sankcije Rusiji i poručuje da je njeno mesto u Evropskoj uniji.

On je u serijalu Kvaka 23 za FoNet odbacio prigovore partnera iz koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije i koalicije Moramo da je Dragan Đilas nedavnim sastankom sa Aleksandrom Vučićem izdao opoziciju i izbornu volju građana. Ta nerazumevanja, kako je obrazložio, nisu bazirana na činjenicama, niti je pristojno i civilizovano da govorite loše o nekome s kojim ste do juče pojeli kilo soli. To neću činiti ni sada, niti bilo kada, niti mislim da to Đilas čini, ocenio je