Vučić: Ako Đilas bude insistirao da ide na prevremene izbore u Beogradu, mi smo spremni

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Hit tvit" u kojoj je govorio o svim aktuelnim temama.

Vučić je odgovarao na pitanja o sastanju sa Draganom Đilasom. - Nisam imao potrebu da se pravdam bilo kome - rekao je Vučić na pitanje zašto se nije oglasio posle sastanka sa Đilasom. - Imali smo pristojan razgovor. Svi znate šta on misli o meni i ja o njemu. Nisam ni njemu ni gospođi Tepić pominjao imena u kampanji, osim ako baš nisam pitan. Gospodin Đilas je došao, a ja sam ga obavestio da mi imamo većinu. On je rekao da to razume. Onda sam mu rekao da mogu da