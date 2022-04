Lazović: Izlazimo na nove izbore u Beogradu, očekujem još bolji rezultat

Ne davimo Beograd i koalicija Moramo će izaći na nove izbore u Beogradu i na njima imaju šansu da ostvare još bolji rezultat, rekao je večeras Radomir Lazović iz Ne davimo Beograd.

On je tako reagovao na vest da je lider SNS i predsednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio zahtev predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa o novim izborima u Beogradu do kraja godine. Upitan da li izlaze na nove izbore u Beogradu, Lazović je gostujući u „Utisku nedelje“ odgovorio – apsolutno. Napominjujući da još uvek nije video tu vest, ali ako je tako, kako je rekao, "mi možemo da napravimo bolji rezultat". On je podsetio da je u međupartijskom