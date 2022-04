Bitka za snabdevanje hranom u „zaključanom” Šangaju

Iako je reč o najblažem obliku virusa korona, grad sa 26 miliona stanovnika je u karantinu jer vlasti sprovode politiku nulte tolerancije prema kovidu 19

Nakon više od dve godine žestoke borbe protiv pandemije korone u Kini, „pao” je Šangaj, i to od najblažeg oblika virusa, što je možda jedina dobra vest u zatvorenom gradu. To zbunjuje građane, ali i SAD, koje su digle glas zbog drakonskih mera koje su do juče obuhvatale i razdvajanje zaražene dece od roditelja. Kina im je poručila da, kada je reč o suzbijanju pandemije, dobro znaju šta rade. A ono što sada rade zasniva se na planu da, možda i već u maju, potpuno