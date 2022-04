Prosvetari ne žele milostinju, već sistemsko rešenje: Ko će sve dobiti pomoć od 10.000 dinara zna samo predsednik Vučić

Ko će sve biti na spisku zaposlenih u prosveti koji će dobiti jednokratnu pomoć od po 10.000 dinara, pitanje je na koje pouzdan odgovor očigledno ima samo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ovu vest i saopštio u nedelju uveče. – Nismo potvrdili da ćemo povećati plate prosvetarima, rekao sam da razmatramo.

A dan nakon izbora su me napali. Sada kažem, prosvetari će primiti 10.000 dinara. Svih 133.000 će dobiti novčanu podršku između 1. maja i Vaskrsa, mi to možemo da izguramo i tu pokazujemo koliko smo odgovorni – istakao je Vučić, gostujući na TV Pink. U resornom ministarstvu juče bez odgovora na pitanje Danasa da li će pomoć dobiti svi u resoru obrazovanja – od predškolskog do visokog, jer, kako kažu, čekaju zaključak Vlade. Da li je predsednik mislio i na