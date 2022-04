Vučić se u Beogradu sastao sa američkim senatorima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa senatorima Odbora za spoljne poslove Krisom Marfijem i Džin Šejhin, kao i senatorom Odbora za oružane snage Tomom Tilisom.

Nakon dolaska senatora u Beograd, dobrodošlicu na Aerodromu Nikola Tesla poželeo im je američki ambasador u Beogradu Kristofer Hil. On je u objavi na Tviteru istakao da ta poseta podvlači značaj partnerstva SAD i Srbije. "Srbija ima vitalnu ulogu u napretku i prosperitetu regiona. SAD su spremne da podrže snažnije veze između Srbije i njenih suseda članica Evropske unije", napisao je