Bivša predsednici Vrhovnog suda CG u pritvoru: Vesni Medenici određeno zadržavanje do 72 sata

BIVŠOJ predsednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici nakon tročasovnog saslušanja određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata.

Foto: Printskrin Medenica je nakon saslušanja zbog zdravstvenog stanja vraćena u Klinički centar Crne Gore. -Završeno je ispitivanje. Tužilac je doneo rešenje o zadržavanju, ali imajući u vidu činjenicu da je moja branjenica lošeg zdravstvenog stanja, naloženo je da je pripadnici policije čuvaju u KCCG do dalje odluke tužioca, odnosno do eventualne naredbe i predloga za određivanje pritvora kod sudije za istragu. To je rok do 72 sata i čekaćemo odluku tužioca,