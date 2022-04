FOTO Ovako je priveden kreator Darko Kostić: Nakon žurke pretio mladiću smrću

Darko Kostić uhapšen je jutros nakon što je jedan mladić prijavio policija da ga modni kreator drži zatvorenog u špajzu i preti mu ubistvom.

On je sproveden u policijsku stanicu, gde mu je određeno zadržavanje do 48 sati. Kostić, je kako se sumnja, noćas, u svom stanu na teritoriji Starog grada držao devetnaestogodišnjeg muškarca zatvorenog u jednoj prostoriji i pretio mu da će da ga ubije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će sutra, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Podsećanja radi, modnog kreatora Darka Kostića sinoć je policiji