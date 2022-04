Abazović: Crna Gora spremna za Vladu, kompletirani sastav i ekspoze

PODGORICA - Mandatar za sastav Vlade Crne Gore Dritan Abazović, izjavio je danas da je Crna Gora spremna da dobije 43. Vladu, koja će imati 20 ministara i počivati na dva stuba - vladavini prava i ekonomskom razvoju.

"Danas se ne bih bavio sastavom vlade, iako je on kompletiran, ni ekspozeom koji je takođe kompletiran. Sad je sve na poslanicima, na njima je da odluče kad će sednica. Što se mene tiče, ona može biti i sutra, ali su praznici pa je realnije da bude naredne sedmice", rekao je Abazović na konferenciji za novinare predstavljajući koncept buduće vlade. Abazović očekuje podršku 46 poslanika, pošto se, prema njegovim rečima, nije uspelo doći do 49, poručivši da to ne