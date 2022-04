Bogi, ti to ozbiljno?! Navijači Hoksa u delirijumu zbog poteza Bogdanovića (video)

BOGDAN Bogdanović je sinoć u porazu Atlante od Majamija došao do ličnog plej-of rekorda. Postigao je 29 poena i nosio svoj tim, ali to nije bilo dovoljno za pobedu. Vrelina je bila prejaka i zasluženo su Hitsi slavili 115:105.

FOTO: Printskrin/Tviter/Atlanta Hawks Bogi je dao čak 19 poena u poslednjoj deonici, od čega četiri trojke od svojih ukupno pet. Poslednja u nizu bila je iz jako teške pozicije i to preko DŽimija Batlera, koji je postigao 45 poena. Driblao je Srbin udesno, a potom iz kornera "cimnuo" zvezdu Majamija i sa jedne noge pogodio je za tri. - Samo ga hranite loptama, Bogi, ti to ozbiljno - pisali su Hoksi na svom Tviter nalogu. Bogi are you serious?!?!