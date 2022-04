Crta: Do 13 sati na dva biračka mesta u Beogradu izašlo 17,1 odsto glasača

Do 13 časova na dva biračka mesta na kojima se ponavljaju izbori u Beogradu izašlo je 485 birača od 2.839 upisanih u birački spisak što čini 17,1 odsto, saopštila je Crta.

Prema podacima CRTA, na biračkom mestu broj 57 u beogradskoj opštini Zvezdara do 13 časova glasalo je 285 upisanih u birački spisak, ili 16,5 odsto. Na biračkom mestu broj sedam u Rakovici do 13 časova glasalo je 200 upisanih u birački spisak, ili 18 odsto. #UPDATE: Do 13 časova na dva biračka mesta na kojima se ponavljaju #BGIzbori2022 izašlo je 485 birača od 2.839 upisanih u birački spisak što čini 17,1 odsto. 👇👇👇 https://t.co/Sen95Dz6MT