Objavljene nove cene goriva - koliko će evrodizel i benzin koštati tokom praznika

Maksimalna cena evrodizela u narednih nedelju dana na pumpama će biti 196,30 dinara, a benzina evro premijum BMB 174,10 dinara, objavljeno je na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

To su iste cene koje su važile i do danas. Cena goriva za predstojeću nedelju se objavljuje svakog petka, izuzev danas, jer je umesto na Veliki petak 22. aprila, koji je neradni dan, cena objavljena dan ranije. Ovo je pretposlednje usklađivanje i određivanje maksimalne cene BMB-a i dizela pred isticanje važenja uredbe Vlade koja to reguliše, a koja je oročena na 30. april. Po toj uredbi cene derivata u maloprodaji se formiraju na osnovu domaćih veleprodajnih