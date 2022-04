Kevin Panter: "Kolaps, pritisak, ne znam ni sam"

Košarkaš Partizana Kevin Panter nije mogao da objasni šta se dogodilo njemu i njegovim saigračima u završnici meča sa Bursom.

Crno-beli su imali sve u svojim rukama. U poslednji minut su ušli sa dva poseda prednosti, a potom se sve preokrenulo. Ostali su bez prolaska u četvrtfinale, a Kevin Panter od kojeg se očekivalo da povede svoj tim ka trijumfu nije imao objašnjenje za to šta se dogodilo u završnici. "Kolaps. Najlakše bih tako objasnio. Kolaps. To je to", kazao je Panter, pa se nadovezao: "Ne znam stvarno šta se desilo, ne znam kako bih objasnio. Možda pritisak, možda, ne znam, nemam