Ministar Vujić: Napad na zgradu tužilaštva u Valjevu - nedopustiv udar na pravnu državu

Ministar pravde Nenad Vujić saopštio je da je napad na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu "nedopustiv udar na institucije pravne države koji mora biti najoštrije kažnjen".

Ministar je u objavi na Instagramu osudio incidente, dodavši da će počinioci biti brzo identifikovani i procesuirani. "Nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan. Ministarstvo pravde, na čijem sam čelu, pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države, kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikada ne sme da optužuje i presuđuje", naveo je Vujić. Demonstranti su sinoć na protestu "Srbija se umiriti ne može" u Valjevu