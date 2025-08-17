Ministar Vujić: Napad na zgradu tužilaštva u Valjevu - nedopustiv udar na pravnu državu
Radio 021 pre 1 sat | 021.rs
Ministar pravde Nenad Vujić saopštio je da je napad na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu "nedopustiv udar na institucije pravne države koji mora biti najoštrije kažnjen".
Ministar je u objavi na Instagramu osudio incidente, dodavši da će počinioci biti brzo identifikovani i procesuirani. "Nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan. Ministarstvo pravde, na čijem sam čelu, pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države, kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikada ne sme da optužuje i presuđuje", naveo je Vujić. Demonstranti su sinoć na protestu "Srbija se umiriti ne može" u Valjevu