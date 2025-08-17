Ministar Vujić: Napad na zgradu tužilaštva u Valjevu - nedopustiv udar na pravnu državu

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Ministar Vujić: Napad na zgradu tužilaštva u Valjevu - nedopustiv udar na pravnu državu

Ministar pravde Nenad Vujić saopštio je da je napad na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu "nedopustiv udar na institucije pravne države koji mora biti najoštrije kažnjen".

Ministar je u objavi na Instagramu osudio incidente, dodavši da će počinioci biti brzo identifikovani i procesuirani. "Nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan. Ministarstvo pravde, na čijem sam čelu, pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države, kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikada ne sme da optužuje i presuđuje", naveo je Vujić. Demonstranti su sinoć na protestu "Srbija se umiriti ne može" u Valjevu
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

"Ulica nikad ne sme da optužuje i presuđuje": Ministar Vujić osudio napad demonstranata na zgradu tužilaštva u Valjevu

"Ulica nikad ne sme da optužuje i presuđuje": Ministar Vujić osudio napad demonstranata na zgradu tužilaštva u Valjevu

Blic pre 6 sati
Ministar Nenad Vujić: Napad na tužilaštvo u Valjevu će biti najoštrije kažnjen

Ministar Nenad Vujić: Napad na tužilaštvo u Valjevu će biti najoštrije kažnjen

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo pravdeTužilaštvoValjevo

Politika, najnovije vesti »

Neredi u Valjevu: Zapaljene prostorije SNS-a, Dačić o hapšenjima

Neredi u Valjevu: Zapaljene prostorije SNS-a, Dačić o hapšenjima

Nedeljnik pre 8 minuta
Ko su SNS jurišnici u gradovima širom Srbije: Na građane ispaljuju vatromet, tuku ih i gađaju, a veterane nazivaju ustašama…

Ko su SNS jurišnici u gradovima širom Srbije: Na građane ispaljuju vatromet, tuku ih i gađaju, a veterane nazivaju ustašama

Nova pre 13 minuta
Ustavne izmene i stambeni krediti: Da li zaštita jedinog doma povećava rizik za banke?

Ustavne izmene i stambeni krediti: Da li zaštita jedinog doma povećava rizik za banke?

Slobodna Evropa pre 3 minuta
Vučić o nasilju na protestima: Dolazi vreme odgovornosti, obnovićemo sve što je uništeno

Vučić o nasilju na protestima: Dolazi vreme odgovornosti, obnovićemo sve što je uništeno

Sputnik pre 22 minuta
Oglasio se Vučić nakon incidenata u gradovima Srbije: „Nasilje je izraz nemoći, zločini neće ostati nekažnjeni“

Oglasio se Vučić nakon incidenata u gradovima Srbije: „Nasilje je izraz nemoći, zločini neće ostati nekažnjeni“

Dnevnik pre 22 minuta