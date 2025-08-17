Olenik pita ministra pravde Nenada Vujića: Da li su vam stakla važnija od dece

N1 Info pre 5 sati  |  N1 Beograd
Olenik pita ministra pravde Nenada Vujića: Da li su vam stakla važnija od dece

Advokat i potpredsednik LSV Aleksandar Olenik izjavio je danas da je nedopustivo da Marko Kričak i ostali policajci "zverski zlostavljaju decu i građane na ulici" i upitao ministra pravde Nenada Vujića da li su mu stakla važnija od dece.

Podsetimo, ministar pravde Nenad Vujić izjavio je ranije da je napad na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu "nedopustiv udar na institucije pravne države koji mora biti najoštrije kažnjen". "Moj ministre, prvo nedopustivo mora biti da Marko Kričak i ostali policajci zverski zlostavljaju decu i građane na ulici. Kad tužilaštvo podigne optužnice protiv njih, onda možemo da pričamo o razbijenim prozorima. Ili su vam stakla važnija od dece?", upitao je Olenik na
