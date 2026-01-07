Poplave u Crnoj Gori: Problemi u saobraćaju i izlivanje rečnih tokova

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Poplave u Crnoj Gori: Problemi u saobraćaju i izlivanje rečnih tokova

Poplavljena imanja i objekti, problemi u saobraćaju i izlivanje rečnih tokova samo su neke od posledica nevremena u Crnoj Gori, a operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova za protekla 24 sata upućeno je 450 poziva, javila je Radio-televizija Crne Gore.

Posledice obilnih padavina najizraženije su u Nikšiću, Danilovgradu, Mojkovcu, Bijelom Polju, Ulcinju, Pljevljima, Podgorici, Kolašinu i Beranama, a građani su najčešće prijavljivali poplavljena imanja i objekte, kao i probleme u saobraćaju, saopštio je MUP Crne Gore. Brojni objekti ugroženi su u podgoričkom naselju Mareza, nikšićkim naseljima Grebica i Duklo, Adi Bojani, a voda je već prodrla u kuće i ugostiteljske objekte u Danilovgradu. Prema poslednjem
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Video) Kolaps u Crnoj Gori Poplavljene kuće i ugostiteljski objekti, mnogi putevi zatvoreni, počela evakuacija! Situacija je…

(Video) Kolaps u Crnoj Gori Poplavljene kuće i ugostiteljski objekti, mnogi putevi zatvoreni, počela evakuacija! Situacija je alarmantna

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaDanilovgradUlcinjMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPpoplave

Svet, najnovije vesti »

Američki saveznik se odredio po pitanju američke aneksije: Budućnost Grenlanda se mora odrediti na jedan način (video)

Američki saveznik se odredio po pitanju američke aneksije: Budućnost Grenlanda se mora odrediti na jedan način (video)

Kurir pre 2 minuta
"Melanija mrzi kad to radim" Tramp je otkrio šta njegovoj supruzi najviše smeta: "Rekla je da prestanem sa tim"

"Melanija mrzi kad to radim" Tramp je otkrio šta njegovoj supruzi najviše smeta: "Rekla je da prestanem sa tim"

Blic pre 7 minuta
Ministar spoljnih poslova Venecuele zahvalio Rusiji na pozivu za oslobađanje Madura

Ministar spoljnih poslova Venecuele zahvalio Rusiji na pozivu za oslobađanje Madura

Politika pre 2 minuta
Amerika slomila, ko plaća – videće se

Amerika slomila, ko plaća – videće se

Radar pre 1 sat
"Od srca vam čestitam rođenje Hristovo" Putin čestitao Božić pravoslavnim vernicima

"Od srca vam čestitam rođenje Hristovo" Putin čestitao Božić pravoslavnim vernicima

Blic pre 1 sat