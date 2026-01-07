Poplave u Crnoj Gori: Problemi u saobraćaju i izlivanje rečnih tokova

Poplavljena imanja i objekti, problemi u saobraćaju i izlivanje rečnih tokova samo su neke od posledica nevremena u Crnoj Gori, a operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova za protekla 24 sata upućeno je 450 poziva, javila je Radio-televizija Crne Gore.

Posledice obilnih padavina najizraženije su u Nikšiću, Danilovgradu, Mojkovcu, Bijelom Polju, Ulcinju, Pljevljima, Podgorici, Kolašinu i Beranama, a građani su najčešće prijavljivali poplavljena imanja i objekte, kao i probleme u saobraćaju, saopštio je MUP Crne Gore. Brojni objekti ugroženi su u podgoričkom naselju Mareza, nikšićkim naseljima Grebica i Duklo, Adi Bojani, a voda je već prodrla u kuće i ugostiteljske objekte u Danilovgradu. Prema poslednjem