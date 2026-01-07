(Video) Kolaps u Crnoj Gori Poplavljene kuće i ugostiteljski objekti, mnogi putevi zatvoreni, počela evakuacija! Situacija je alarmantna

Blic pre 6 sati
(Video) Kolaps u Crnoj Gori Poplavljene kuće i ugostiteljski objekti, mnogi putevi zatvoreni, počela evakuacija! Situacija je…
Poplavama su pogođene opštine Nikšić, Danilovgrad, Mojkovac, Bijelo Polje, Ulcinj, Pljevlja, Podgorica, Kolašin i Berane Podgorica je dodatno pogođena, jer je zatvoren most Širalija, dok su hitne službe aktivne u ispumpavanju vode Usled obilnih padavina u poslednjih 24 sata u Crnoj Gori poplavljeni mnogi objekti, imanja, a brojni putni pravci su zatvoreni za saobraćaj. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je primljeno više od 450 poziva građana koji
Poplave u Crnoj Gori: Problemi u saobraćaju i izlivanje rečnih tokova

Danas pre 5 sati
Crna GoraPodgoricaNikšićBeraneBijelo PoljeDanilovgradKolašinPljevljaUlcinjMinistarstvo unutrašnjih poslovapoplave

