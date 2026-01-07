Vraćen transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" na trg u Severnoj Mitrovici

Blic pre 5 sati
Vraćen transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" na trg u Severnoj Mitrovici
Transparent je večeras vraćen i ponovo postavljen na trgu u Severnoj Mitrovici Danas popodne, pripadnici tzv. kosovske policije oduzeli su transparent "Mir božji, Hristos se rodi" Tzv. kosovska policija je večeras posle 20 časova i 30 minuta vratila transparent sa natpisom "Mir Božji, Hristos se rodi", nakon čega je on odmah postavljen na trgu u Severnoj Mitrovici. Predstavnici Srpske liste kontaktirani su prethodno od strane policije i, ubrzo nakon preuzimanja,
Mediji: Kosovska policija vratila božićni transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi", postavljen u Severnoj Mitrovici

Mediji: Kosovska policija vratila božićni transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi“, postavljen u Severnoj Mitrovici

Danas pre 1 sat
Mediji: Kosovska policija vratila božićni transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi", postavljen u Severnoj Mitrovici

Mediji: Kosovska policija vratila božićni transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi“, postavljen u Severnoj Mitrovici

Danas pre 1 sat
Godina nove generacije, novih vrednosti i nove filozofije

Godina nove generacije, novih vrednosti i nove filozofije

Radar pre 2 sata
Poverenik Milan Antonijević: Verske poruke i poruke mira ne smeju biti razlog za intervenciju kosovske policije

Poverenik Milan Antonijević: Verske poruke i poruke mira ne smeju biti razlog za intervenciju kosovske policije

Danas pre 4 sati
Osmani: Situacija zbog poplava zahteva maksimalan oprez, Bezbednosne snage Kosova u pripravnosti

Osmani: Situacija zbog poplava zahteva maksimalan oprez, Bezbednosne snage Kosova u pripravnosti

Danas pre 4 sati
Vraćen transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" na trg u Severnoj Mitrovici

Vraćen transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" na trg u Severnoj Mitrovici

