Vraćen transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" na trg u Severnoj Mitrovici

Transparent je večeras vraćen i ponovo postavljen na trgu u Severnoj Mitrovici Danas popodne, pripadnici tzv. kosovske policije oduzeli su transparent "Mir božji, Hristos se rodi" Tzv. kosovska policija je večeras posle 20 časova i 30 minuta vratila transparent sa natpisom "Mir Božji, Hristos se rodi", nakon čega je on odmah postavljen na trgu u Severnoj Mitrovici. Predstavnici Srpske liste kontaktirani su prethodno od strane policije i, ubrzo nakon preuzimanja,