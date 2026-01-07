Mediji: Kosovska policija vratila božićni transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi“, postavljen u Severnoj Mitrovici…

Kosovska policija vratila je večeras transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi“ predstavnicima Srpske liste, nakon čega je on postavljen zgradi na trgu u Severnoj Mitrovici.

Predstavnike Srpske liste, kako prenosi portal Kosovo onlajn, prethodno je kontaktirala policija i, ubrzo nakon preuzimanja, transparent je postavljen. Danas kasno popodne, pripadnici Kosovske policije oduzeli su transparent „Mir božji, Hristos se rodi“, koji su predstavnici Srpske liste pokušali da postave u centru grada, a od gradonačelnika Milana Radojevića je zatraženo da se hitno javi u policijsku stanicu. Kosovska policija, kako je preneo portal KoSSev,