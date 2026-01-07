Mediji: Kosovska policija vratila božićni transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi“, postavljen u Severnoj Mitrovici

Danas pre 12 minuta  |  Beta
Mediji: Kosovska policija vratila božićni transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi“, postavljen u Severnoj Mitrovici…

Kosovska policija vratila je večeras transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi“ predstavnicima Srpske liste, nakon čega je on postavljen zgradi na trgu u Severnoj Mitrovici.

Predstavnike Srpske liste, kako prenosi portal Kosovo onlajn, prethodno je kontaktirala policija i, ubrzo nakon preuzimanja, transparent je postavljen. Danas kasno popodne, pripadnici Kosovske policije oduzeli su transparent „Mir božji, Hristos se rodi“, koji su predstavnici Srpske liste pokušali da postave u centru grada, a od gradonačelnika Milana Radojevića je zatraženo da se hitno javi u policijsku stanicu. Kosovska policija, kako je preneo portal KoSSev,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vraćen transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" na trg u Severnoj Mitrovici

Vraćen transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" na trg u Severnoj Mitrovici

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Mediji: Kosovska policija vratila božićni transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi“, postavljen u Severnoj Mitrovici…

Mediji: Kosovska policija vratila božićni transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi“, postavljen u Severnoj Mitrovici

Danas pre 12 minuta
Godina nove generacije, novih vrednosti i nove filozofije

Godina nove generacije, novih vrednosti i nove filozofije

Radar pre 1 sat
Poverenik Milan Antonijević: Verske poruke i poruke mira ne smeju biti razlog za intervenciju kosovske policije

Poverenik Milan Antonijević: Verske poruke i poruke mira ne smeju biti razlog za intervenciju kosovske policije

Danas pre 2 sata
Osmani: Situacija zbog poplava zahteva maksimalan oprez, Bezbednosne snage Kosova u pripravnosti

Osmani: Situacija zbog poplava zahteva maksimalan oprez, Bezbednosne snage Kosova u pripravnosti

Danas pre 2 sata
Vraćen transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" na trg u Severnoj Mitrovici

Vraćen transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" na trg u Severnoj Mitrovici

Blic pre 3 sata