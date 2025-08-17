Advokat Olenik se obratio Vujiću: „Moj ministre, nedopustivo je da Marko Kričak i ostali policajci zverski zlostavljaju decu“…

Advokat i potpredsednik LSV Aleksandar Olenik izjavio je danas da je nedopustivo da Marko Kričak i ostali policajci "zverski zlostavljaju decu i građane na ulici" i upitao ministra pravde Nenada Vujića da li su mu stakla važnija od dece.

Podsetimo, ministar pravde Nenad Vujić izjavio je ranije da je napad na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu „nedopustiv udar na institucije pravne države koji mora biti najoštrije kažnjen“, prenosi N1. Moj ministre, prvo nedopustivo mora biti da Marko Kričak i ostali policajci zverski zlostavljaju decu i građane na ulici. Kad tužilaštvo podigne optužnice protiv njih, onda možemo da pričamo o razbijenim prozorima. Ili su vam stakla važnija od dece?