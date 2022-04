Rusija: Ciljevi druge faze kontrola nad Donbasom i južnom Ukrajinom

Rusija planira da preuzme punu kontrolu nad Donbasom i južnom Ukrajinom, u okviru druge faze vojne operacije u Ukrajini, izjavio je danas vršilac dužnosti komandanta ruskog Centralnog vojnog okruga, Rustam Minekajev.

On je, na godišnjem sastanku Saveza preduzeća odbrambene industrije Sverdlovske oblasti, rekao da Rusija planira da obezbedi kopneni koridor do Krima, prenosi RIA Novosti. "Od početka druge faze specijalne operacije, koja je pokrenuta pre dva dana, jedan od zadataka ruske vojske je da uspostavi potpunu kontrolu nad Donbasom i južnom Ukrajinom, što će omogućiti da bude obezbeđen kopneni koridor do Krima, kao i uticaj na vitalne objekte ukrajinske ekonomije", rekao