Novak saznao protivnika: Nije Karacev, ali jeste Rus koji ga je pobeđivao i to u finalu mastersa

NOVAK ĐOKOVIĆ je prošle godine zaustavljen u polufinalu Srbija opena kada ga je eliminisao Aslan Karacev. Ruski teniser je ove godine bio u donjoj polovini žreba ali je u četvrtfinalu iznenašujuće poražen od Oskara Otea pa je time otpala i mogućnost revanša. ipak, srpski as moraće na putu do finala da igra sa drugim Rusom.

Foto: Printskrin Reč je o Karenu Hačanovu koji je u poslednjem meču dana na Srbija openu savladao Brazilca Tijaga Monteira sa 2:0, po setovima 7:5 i 6:4. Taj meč na programu je u subotu, a biće to sedmi okršaj ovih tenisera. Novak je do sada pretrpeo jedan poraz od Hačanova na mastersu u Parizu kada je ruski teniser postao senzacionalni osvajač ovog turnira. Biće to njihov sedmi okršaj. U šest dosadašnjih je srpski igrač pet puta slavio. Jedini poraz je doživeo u