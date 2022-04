Makron: Moramo izbeći svetski rat

Predsednik Francuske Emanuel Makron pozvao je danas evropske države da uspostave dijalog sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kako bi se izbegao novi svetski rat.

Govoreći na radiju „Frans enter“, Makron je upozorio da krizu u Ukrajini nipošto ne bi trebalo rešavati vojnim sukobom sa Rusijom. To bi značilo da smo se opredelili za esklaciju sukoba, čime bi počeo novi svetski rat, kazao je Makron, prenosi Politiko. On je istakao da je Francuska poslala mnogo vojne opreme u Ukrajinu i ocenio da bi bez toga Kijev do sada najverovatnije pao. Francuska i Nemačka su odlučile da se ne mešaju direktno u rat i umesto toga su Ukrajini