Zdravko Ponoš za Danas: Nemam nameru da pravim ništa što je sitno, slično i posvađano

Građani su prvenstveno taoci ove vlasti koje nismo uspeli da se rešimo ni na prošlim izborima.

To je razlog da se opozicija preispita i vidi šta bi trebalo drugačije da se radi. Verujem da bi bilo bolje da je opozicija bila spremna i voljna da na prethodnim izborima nastupi zajedno i da su građani imali jasan binarni izbor između režima i opozicije. To se nije desilo. Bilo je nepotrebnih šumova u odnosima među opozicionim kolonama, a posle izbora i među strankama i pokretima i unutar tih kolona. Postoji rizik da te stvari ne zacele do sledećih izbora koji će