Ovo je devojka (28) koja je stradala u zemljotresu! Stena im se obrušila na kuću, njoj nije bilo pomoći! Video, foto

Snažan zemljotres pogodio je večeras BiH, a iz kantonalne bolnice dr Safet Mujić za portal Avaz rečeno je da je preminula devojka E.

S. (28), koja je u teškom stanju dovezena iz Stoca. Devojka je dovezena u bolnicu bez pulsa i praktično bez znakova života. Uprkos naporima lekara, reanimacija nije uspela ni u kolima Hitne pomoći ni u bolnici. Njeni roditelji i sestra su lakše povrijeđeni. #eartquake Nadam se da ste svi O.K. Magnituda 5.7 BOSNIA AND HERZEGOVINA, 42 km SE of Mostar, 16 km E of Stolac, Bosnia and Herzegovina, kaže friend iz Splita da je dobro treslo i da su vanka na ulici, uskoro