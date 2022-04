Na koje datume pada Uskrs narednih godina?

Uskrs se ove godine proslavlja od 24. do 26. aprila, dok su hrišćani koji slave po gregorijanskom kalendaru ovaj praznik proslavili tačno nedelju dana ranije.

Prema odlukama Nikejskog sabora 325. godine, koje do danas poštuju sve pravoslavne crkve, Vaskrs treba slaviti u prvoj nedelji punog meseca posle prolećne ravnodnevice, ali obavezno posle jevrejske Pashe. Vaskrs može biti u razmaku od 35 dana, najranije 4. aprila, a najkasnije 8. maja po julijanskom kalendaru. Po gregorijanskom kalendaru, to je period od 22. marta do 25. aprila. Zbog toga je Vaskrs pokretan praznik i praznuje se tri dana. Gregorijanski Julijanski