Novi jak zemljotres na vaskrs jutros u bih Tačno u 6.27 izmereno 5,5 po Rihteru, pogledajte kako se ljulja (video)

BEOGRAD - U Bosni i Hercegovini ovog jutra zabeležen je novi jak zemljotres.

Prema prvim informacijama, epicentar zemljotresa je bio 41 kilometar jugoistočno od Mostara i 14 kilometara istočno od Stoca. Kako javlja Evromediteranski seizmološki centar (EMSC), poslednji zabeležen zemljotres dogodio se u 6.27 sati, a bio je jačine 5.5 stepeni po Rihteru. 🔔 #Earthquake ( #zemljotres) M5.6 occurred 9 km NE of #Ljubinje (Bosnia & Herzegovina) 5 min ago (local time 06:27:53). More info at: 📱 https://t.co/LBaVNedgF9 🌐 https://t.co/Qwspvh6OQr 🖥