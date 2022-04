Vremenska prognoza 25. april

U prvom delu dana u Vojvodini biće uslova za kišu, zatim popodne u celoj zemlji sunčano. Stiže malo svežiji vazduh i najviše na severu zemlje spušta temperaturu. Jutarnja od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna od 18 do 24. U Beogradu kiša moguća do jutra, zatim sunčano i najviša dnevna 20 stepeni, pet manje nego danas.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 25.04.2022. Ponedeljak Promenljivo oblačno i malo svežije. Pre podne i sredinom dana mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne u većini mesta suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar uglavnom umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na zapadni i u slabljenju. Najniža temperatura od 6 do 12, najviša