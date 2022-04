Seizmolog o zemljotresu u BiH: Treslo se kao u Petrinji, evo šta je ublažilo posledice

HRVATSKI seizmolog Krešimir Kuk izjavio je da je potres u Hercegovini po jačini bio sličan petrinjskom potresu iz 2020. godine, ali da su zahvaljujući stenovitom, krševitom tlu blaži efekti potresa u Hercegovini.

Foto: Printskrin/ilustracija On je istakao da je zemljište u Hercegovini drugačije od rastresitog tla na Baniji koje nije dobro za potrese. - U Hercegovini se radi o stenovitom, krškom području i onda su efekti potresa blaži jer ne dolazi do pojačavanja, tzv. amplifikacije potresa - rekao je Kuk. - Seizmička aktivnost je pojačana na ovim područjima, i to već duže vreme, što se primećuje i po potresima u Grčkoj, Albaniji, Turskoj, na našim prostorima, kao i sada u