Za manje od godinu dana perfektno naučio srpski: Sebastijan je u našoj zemlji bio samo jednom i odmah je zavoleo: "vi znate kako da živite"

Iako je pre više od jedne decenije boravio u Srbiji na razmeni studenata, Nemac Sebastijan gotovo perfektno i dalje govori naš jezik. U tome mu je pomogla i činjenica da je posle deset godina ostao u dobrim i prijateljskim odnosima sa velikim brojem ljudi odavde.

Školske 2011. na 2012. godinu Sebastijan je došao u Srbiju na razmenu studenata i boravio je u jednoj beogradskoj porodici 11 meseci. Za to vreme naučio je srpski jezik gotovo do perfekcije, ali kako sam kaže, naučio je mnogo više o našim ljudima i životu koji mu se veoma svideo. - Najviše mi se svideo život u Srbiji, tamo ljudi znaju kako se živi i uživa. Znaju kako sa manje novca možeš imati puno radosti u životu i da se to prebacuje na svakodnevnicu - rekao je