Ovog 1. Maja izborite se za bolje plaćen posao! ITAcademy nudi do 840€ popusta na školovanje za najplaćenije IT pozicije

Ove godine Praznik rada donosi vam mnogo više od prilike da se odmorite i uživate u hrani i piću.

Donosi vam mogućnost da promenite život i izborite se za siguran i bolje plaćen posao! Za to se postarala ITAcademy, koja je organizovala veliku prvomajsku akciju, koja vam omogućava da ostvarite do čak 840 evra popusta na jednogodišnje školovanje za najtraženije IT pozicije. Postanite deo radničke IT klase i steknite znanja za najplaćenije poslove Ovaj praznik većina radnika dočekuje tako što se bori da uopšte dođe do bilo kakvog radnog mesta, da na poslu ima