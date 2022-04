Bivši ambasador SAD: Srbija će biti zaboravljena ako se ne uskladi sa Zapadom

Nekadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kameron Manter izjavio je da je pred Srbijom odluka o tome na kojoj strani svetske realnosti će se naći u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu.

Manter, penzionisani američki diplomata koji je u Beogradu bio ambasador od 2007. do 2009, ukazao je u intervjuu za Glas Amerike da bi odstupanje od zapadnih vrednosti Srbiju i njene građane, kako je naveo, moglo oterati u zaborav. „Moja bojazan, kao prijatelja Srbije i njenog naroda za koji smatram da pripada Evropskoj uniji, je da će je to učiniti nevažnom. To bi bila šteta jer Srbija ima jako mnogo da ponudi Zapadu. Ali, jedno je govoriti da želite da pripadate