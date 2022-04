Kiša sa pljuskovima i grmljavinom! Sledi totalni vremenski preokret: Oblačno i nestabilno

Vreme danas promenljivo oblacno i nestabilno

U Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Ujutro i pre podne u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima doći će do naoblačenja sa kišom. Minimalna jutarnja temperatura 4°C na jugu i jugoistoku Srbije do 10°C na severu Zemlje. Maksimalna dnevna od 18°C na severozapadu do 26°C na jugoistoku. U četvrtak pretežno oblačno i svežije sa slabom kišom. Maksimalna temperatura do 20°C. U petak i u subotu promenljivo oblačno sa slabom kišom. Maksimalna