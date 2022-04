Pivljanin: Gadim se ruske brutalnosti, gadim se zapadnog licemerja

Urednik lista Nova Ranko Pivljanin izjavio je u Novom danu da se gadi ruske brutalnosti, ali i zapadnog licemerja. "Imamo tragediju dva naroda - ruskog i ukrajinskog", kaže on. „To naše levitiranje, odnosno gospodina Vučića, ako očekujete od mene odgovor šta treba da uradi naša vlast, odnosno predsednik, ostaćete uskraćeni za to.

On pledira na mesto u istoriji, neka on to rešava, jer on se grabio i rukama i nogama na mesto gde o tome može da odlučuje“, kaže on. Nije vlast, kaže, „samo uživanje privilegija“. "Nego vlast nekad traži i odgovornost i da se donesu neke odluke. Apsolutna vlast traži i apsolutnu odgovornost, posledice ćemo trpeti svi, ne samo oni koji su za njega glasali", kaže Pivljanin. Kako je rekao, gadi se na ovo što se događa trenutno u svetu. "Gadim se ruske brutalnosti,