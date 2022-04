Država ima novca, nastavljamo sa 20.000 evra pomoći za majke

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali rekao je danas da država ima dovoljno sredstava i pozvao sve majke, koje su dobile decu od 1. januara ove godine, da se prijave za državnu pomoć u rešavanju stambenog pitanja.

Za RTS Mali je istakao da je bespovratna pomoć do 20.000 evra za prvi stan ili kuću, uz druge mere, način da se podrži natalitet. "Na svaki način se trudimo da pokažemo koliko smo stabilni, i na koji način vodimo računa o onima za koje zajedno smatramo da su najvažniji za nas, a to su u ovom trenutku i natalitet i bebe", rekao je on. Mali je pozvao sve koji imaju dete rođeno od 1. januara ove godine da se prijave za ovu vrstu pomoći. "Država ima dovoljno novca. Da