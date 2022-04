Šok u Minhenu: Mladi Danac eliminisao Zvereva!

Mladi 18-godišnji Danac Holger Rune pobedio je Aleksandra Zvereva u osmini finala ATP turnira u Minhenu.

Zverev je bio prvi nosilac na ovom turniru, a do najveće pobede u karijeri stigao je rezultatom 6:3, 6:2. Rune, koji je 70. na ATP listi, je na startu poveo 3:0, ali je Zverev uspeo da vrati brejk. Međutim, do kraja seta Rune je uzeo još jedan brejk i poveo 1:0 u setovima. U drugom setu danski teniser je briljirao i stigao je do četvrtfinala turnira u Minhenu. https://www.youtube.com/watch?v=1KYjogZjOcA