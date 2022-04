Protok gasa kroz: Jamal-Evropa raste Nemačka povećala isporuke ka Poljskoj

Protok gasa putem gasovoda Jamal-Evropa, od Nemačke do Poljske, nastavio je da raste jutros, nakon što je Rusija obustavila isporuke Poljskoj i Bugarskoj, pokazali su podaci nemačkog operatera Gaskejd, prenosi Rojters.

Fizički izlazni tokovi na mernoj tački Malnov, na nemačko-poljskoj granici, pokazuju protok gasa iz Nemačke ka Poljskoj u zapremini od 13.191.391 kilovat sati na sat (kwh/h) do 07.00 časova, u odnosu na 12.742.545 kwh/h u ponoć, pokazali su podaci, prenosi Telegraf Biznis. Gasprom je saopštio u sredu, 27. aprila, da obustavlja isporuke gasa Bugarskoj i Poljskoj zato što njihove kompanije nisu plaćale gas u rubljama. To je, ujedno, najteži odgovor Kremlja do sada na