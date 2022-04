Kazins o Jokiću: Najnepoštovaniji MVP u NBA ligi, zaslužuje više

Košarkaš Denver Nagetsa Demarkus Kazins govorio je na konferenciji za medije nakon poraza od Golden Stejta o srpskom centru Nikoli Jokiću.

Kazins je istakao da ni on nije odmah primetio talenat srpskog košarkaša, ali da je sada on evidentan, iako neki to i dalje ne mogu da uoče. „Uvek sam ga poštovao, on je neverovatan talenat i verovatno jedan od najnepoštovanijih MVP igrača u ovoj ligi. Neverovatan talenat! Njegova igra govori o sve o njemu", rekao je Kazins i dodao: „On jednostavno nema tretman kao MVP. To je s*anje, ali je tako. Jednostavno mislim da ne dobija poštovanje koje zaslužuje".