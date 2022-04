Bez fiskalnih kasa za pijačne prodavce od 1. maja

Prodavci na pijacama neće morati da imaju fiskalne kase od 1. maja, kada inače počinje da se primenjuje novi Zakon o e-fiskalizaciji, izjavio je predsednik Udruženja pijačnih prodavaca Srđan Praštalo.

On je za Tanjug rekao da je to danas dogovoreno na sastanku predstavnika pijačnih prodavaca sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i ministrom finansija Sinišom Malim. „Dogovorili smo se da se kase za nas sada ne uvode, a da se u narednom periodu radi na rešavanju ostalih tehničkih pitanja”, rekao je Praštalo. On je precizirao da to znači da će se tražiti načini kako da država ima bolji poreski zahvat od pijačne prodaje i bolju kontrolu porekla robe, a da država